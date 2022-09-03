Явлинский: Горбачев ничего не украл

Григорий Явлинский Фото: Кадр видео

Основатель и лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский посетил церемонию прощания с единственным президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает корреспондент KP.RU с траурного мероприятия, которое проходит в Колонном зале Дома союзов в субботу, 3 сентября 2022 года.

Явлинский в комментарии журналистам отметил абсолютную честность покойного государственного деятеля. Даже средства на фонд Горбачев зарабатывал своим трудом, снимаясь в рекламе, уточнил лидер "Яблока".

"Михаил Сергеевич обладал абсолютно неограниченной властью, но ничего не украл. Ни для себя, ни для своих родственников, ни для своих детей ничего не украл, - подчеркнул Явлинский. - Когда ему нужно было собирать деньги на работу его фонда, он снимался в рекламе. Снимался в рекламе пиццы, чемоданов, чтобы заработать деньги на фонд".

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию прощания с Михаилом Горбачевым. Ознакомиться с наиболее интересными моментами траурного мероприятия можно по ссылке.