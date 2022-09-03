Дочь и внуки Михаила Горбачева принимают соболезнования у гроба

Дочь Михаила Горбачева Ирина с мужем и детьми принимают соболезнования рядом с гробом Фото: Кадр видео

Дочь Михаила Горбачева Ирина, ее муж и дети на церемонии прощания с первым и последним президентом Советского Союза находятся рядом с гробом, где и принимают соболезнования.

Об этом сообщает корреспондент KP.RU Дина Карпицкая с траурного мероприятия, которое проходит в Колонном зале Дома союзов в субботу, 3 сентября 2022 года.

Проститься с единственным президентом СССР пришли многие известные личности. В их числе певица Алла Пугачева, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский и другие.

Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию прощания с Михаилом Горбачевым. Ознакомиться с наиболее интересными моментами траурного мероприятия можно по ссылке.

Напомним, Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года. Он умер на 92-м году жизни в московской Центральной клинической больнице. По данным медиков, в последние месяцы экс-президент Советского Союза долго и тяжело болел. Горбачев в нынешнем году ни разу не появлялся на публике, а три месяца назад перестал общаться с журналистами и знакомыми (близкие друзья лишь время от времени приходили к нему в больницу).