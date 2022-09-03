Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся 3 сентября 2022 года, выразил соболезнования в связи со смертью единственного президента Советского Союза Михаила Горбачева. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Турецкий лидер выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего президента СССР Михаила Горбачева, отметил его значительную роль в новейшей истории России и всего мира", - говорится в сообщении.

Напомним, церемония прощания с Михаилом Горбачевым стартовала в Москве в субботу, 3 сентября 2002 года. Сайт KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию. Ознакомиться с наиболее интересными моментами траурного мероприятия можно по ссылке.

Напомним, Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни во вторник, 30 августа, около 22 часов по московскому времени. Он долго и тяжело болел, последние несколько месяцев находился в больнице.