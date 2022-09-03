Украинские войска снова попытались захватить Запорожскую АЭС 2 сентября 2022

Российская авиация пресекла очередную попытку ВСУ захватить Запорожскую АЭС Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку захвата Запорожской атомной электростанции (АЭС) поздним вечером в пятницу, 2 сентября 2022 года. Об этом сообщает министерство обороны России в своем телеграм-канале.

Для этого было использовано 42 единицы техники с десантом свыше 250 человек. По данным Минобороны, группировка из четырех Су-30 и двух вертолетов Ка-52 ударила по силам противника, после чего остатки украинского десанта обратились в бегство.

"По десанту были нанесены удары ВКС России четырьмя Су-30 и двумя вертолетами Ка-52, в результате которых уничтожено 20 катеров и лодок, - уточнили в ведомстве. - Остальные лодки и катера развернулись и ушли в направлении украинского берега".

Там их накрыли уже огнем артиллерии. Предполагаемые потери украинских боевиков по итогам неудавшегося наступления составили 47 человек убитыми (из них 10 иностранных наемников) и 23 - раненными.

Как ранее писал сайт KP.RU, член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что киевский режим попытался осуществить забросу диверсантов на освобожденную территорию Запорожской области, но эти действия были своевременно пресечены.

По словам Рогова, не менее двух десятков подобной техники, заполненных вооруженными людьми, двинулись вниз по Днепру из района Каменского и Степногорска. Их продвижение было остановлено российской авиацией.