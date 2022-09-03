Власти Запорожской области рассказали о пресечении попытки высадки десанта ВСУ

Зеленский устроил "кровавое шоу" ценой огромных потерь среди украинских военнослужащих Фото: REUTERS

Киевский режим попытался осуществить забросу диверсантов на освобожденную территорию Запорожской области, но эти действия были своевременно пресечены. Некоторые детали рассказал РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, для доставки украинских десантников использовались быстроходные катера. Не менее двух десятков подобной техники, заполненных вооруженными людьми, двинулись вниз по Днепру из района Каменского и Степногорска.

"Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар", - уточнил Рогов.

Нападение пресечено при поддержке авиации.

По словам чиновника, это похоже на "имитацию бурной деятельности", направленной на западного зрителя, причем это "кровавое шоу" президент Украины Владимир Зеленский устроил ценой "огромных потерь среди военнослужащих".

Как ранее писал сайт KP.RU, в военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области заявили, что украинский десант, высадившийся рядом с Запорожской атомной электростанции (АЭС), уничтожен.

Напомним, глава Энергодара Александр Волга 1 сентября сообщил, что рядом с городом высадился украинский десант. В скором времени после высадки украинские военные попали под огонь авиации, что сорвало их попытку прорваться к городу.