Парламентская группа “Левых” в Германии опасается неонацистов, которые вернутся из Украины

Депутат бундестага Мартина Реннер партии «Левых» считает, что отправившиеся в Украину правые экстремисты вернутся с боевым опытом. Фото: REUTERS

Депутат бундестага Мартина Реннер партии «Левых» считает, что отправившиеся в Украину правые экстремисты вернутся с боевым опытом, вероятно, оружием и боеприпасами и будут представлять угрозу общественной безопасности Германии.

"Независимо от этого, существует опасность для общественной безопасности Германии, если неонацисты вернутся из Украины с боевым опытом и, возможно, оружием и боеприпасами", - сказала изданию Реннер.

Согласно информации, предоставленной МВД ФРГ, с 24 февраля 2022года в Украину выехало 26 немецких правых экстремистов. По ее мнению, реальное число неонацистов выше, чем в официальных данных правительства ФРГ.

В заявлении также сказано, что есть реальные признаки того, что некоторые из этих людей готовы приять участие в боевых действиях.

Ранее сайт KP.RU писал, что ВСУ предпринимали попытку захвата Запорожской АЭС. В числе нападавших так же присутствовали иностранные наемники.