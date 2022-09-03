США разработали беспилотник для распространения зараженных насекомых Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты разработали беспилотный летательный аппарат, который будет нести контейнер для зараженных насекомых, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«В соответствии с американским законодательством патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства. Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биологических агентов был разработан и произведен», – рассказал он на брифинге.

По информации Минобороны РФ, имеется документ на дрон для распространения зараженных насекомых в воздухе, который выдан агентством США по патентам и товарным знакам. В описании к нему говорится, что при помощи беспилотника войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США, уточнил Кириллов.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Минобороны России рассказали о том, как Пентагон развивает биологическое оружие.