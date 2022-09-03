Украина предложила производителю «Байрактаров» оснастить дроны устройством для распыления химикатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина попросила производителя беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» оснастить дроны устройством для распыления химических веществ, рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров», – сообщил генерал-лейтенант.

По словам Кириллова, беспилотники «Байрактар» имеют дальность полета до 300 километров. Если их оснастят устройством для распыления химических веществ, то эти дроны будут представлять реальную угрозу крупномасштабного применения биологического оружия на территории России, предупредил он.

Как писал сайт KP.RU, в Минобороны России заявили, что США разработали беспилотник для распространения зараженных насекомых.