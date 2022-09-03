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Политика3 сентября 2022 15:45

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Херсоне

Два человека погибли, еще четыре получили ранения
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ нанесли удар по жилому дому в Херсоне

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Херсоне

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины нанесли удар по многоквартирному дому в Херсоне, рассказали в военно-гражданской администрации (ВГА) города.

«Украинские войска снова обстреляли Херсон. Был нанесен удар по многоквартирному жилому дому, часть здания разрушена», – передает РИА Новости сообщение пресс-службе ВГА Херсона.

В администрации сообщили, что в результате атаки два человека погибли, еще четыре получили ранения. В настоящее время на месте инцидента работают спасатели, идет разбор завалов.

Напомним, в июле в ВГА Херсонской области сообщили, что ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону при помощи американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе Вооруженные силы Украины в очередной раз нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне, который обеспечивал сообщение гражданского населения с другими частями региона.