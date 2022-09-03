В Чернигове при взрыве боеприпаса на выставке оружия пострадали четыре ребенка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На выставке оружия в Чернигове произошел взрыв боеприпаса, в результате чего пострадали четыре ребенка, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

«Сотрудники ГБР начали расследование по факту ранения детей на выставке оружия в Чернигове. В результате инцидента были ранены пять человек, в том числе четверо детей от двух до 12 лет», – сказано в Telegram-канале ведомства.

По информации ГБР, организаторы экспозиции, демонстрируя жителям образцы оружия, привели в боевое положение гранатомет. Выстрелом были ранены четыре ребенка и один взрослый, все они были госпитализированы. Сейчас решается вопрос о задержании причастных к преступлению.

Тем временем в администрации Херсона сообщают, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по многоквартирному дому в Херсоне. В результате атаки два человека погибли, еще четыре получили ранения. В настоящее время на месте инцидента работают спасатели, идет разбор завалов.