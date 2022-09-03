Боец с позывным «Скиф» рассказал подробности штурма Энергодара украинским десантом

Десант ВСУ штурмовал Энергодар на иностранных катерах Фото: REUTERS

Десант Вооруженных сил Украины при попытке захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) штурмовали Энергодар на катерах иностранного производства, рассказал боец с позывным «Скиф».

В беседе с РИА Новости он сообщил, что украинские десантники прибыли к Энергодару примерно на 20 катерах, каждый из которых вмещает до 15 человек. Десант двигался без света на большой скорости, планируя быстро штурмовать город. Действия украинских военных были направлены непосредственно на ЗАЭС, отметил «Скиф».

По словам бойца, выход десанта на берег и его подход к АЭС обеспечивала артиллерия. Удары наносились по самой станции и по береговой линии, уточнил он. Десантники были обнаружены разведкой, которая передала их координаты в штаб.

К берегу были отправлены истребители Су-30 и ударные вертолеты Ка-52, поскольку дальность с берега не позволяла нанести удары стрелковым оружием, пулеметами и гранатометами. Направленная штабом авиация уничтожила передовой отряд противника.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны России заявило, что власти Украины заблаговременно готовили захват Запорожской АЭС в день приезда миссии МАГАТЭ.