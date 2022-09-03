Правительство России направит более 10 млрд рублей на выплаты переселенцам из ДНР, ЛНР и Украины

Правительство РФ направит более 10 млрд рублей на выплаты переселенцам из ДНР, ЛНР и Украины Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Правительство России распорядилось направить 10,3 миллиарда рублей на социальные выплаты гражданам Донецкой и Луганской народной республик, а также Украины, вынужденно переселившимся в Россию.

«Выделить Минтруду России на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ…бюджетные ассигнования в размере 10 370 300 тысяч рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации», – сказано в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

Для получения выплат переселенцы должны будут подать заявление с документами, подтверждающими их статус. Право обратиться за получением средства могут инвалиды, пенсионеры, беременные, родители-одиночки и ветераны Великой Отечественной войны. Выплаты предоставляются с 1 июля по 31 декабря 2022.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах беженцам из ЛДНР и Украины ежемесячно пенсии в 10 тысяч рублей.