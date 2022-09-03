Организаторы протестов в Праге потребовали отставки правительства Чехии до 25 сентября 2022

Организаторы протестов в Праге потребовали отставки правительства Чехии до 25 сентября Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторы антиправительственного митинга в Праге потребовали отставки правительства Чехии, возглавляемого Петром Фиалой, до 25 сентября этого года.

Один из участников и организаторов протеста Ладислав Врабель заявил, что если кабинет министров не уйдет в отставку до 25 сентября, митингующие объявят «о силовых мерах на демонстрации 28 сентября», передает издание iDnes.

Еще один из организаторов митинга Йиржи Гавел объяснил, для чего митингующие собрались в Праге. По его словам, митингующие недовольны ценами на электричество и газ. Как заявил организатор, экономике Чехии грозит крах уже этой осенью.

Протестующие также требуют от правительства поручить экспертам в сфере энергетики заключить до конца 2022 года краткосрочные договоры на поставки дешевого газа и нефти в те регионы, в которые поставка топлива еще возможна. Митинге уже собрал не менее 100 тысяч человек.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 3 сентября, жители Праги собрались на Вацлавской площади, чтобы выступить против правительства. Протестующие не согласны с резко возросшими ценами на газ, электричество.