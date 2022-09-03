В США заявили, что американцы живут в аду из-за «необъявленной войны с Россией» Фото: REUTERS

Жители Соединенных Штатов «живут как в аду» на фоне возможного открытого противостояния США и НАТО с Россией, считает американский правозащитник Аджаму Барака. Так он прокомментировал планы Белого дома запросить у Конгресса 11,7 миллиарда долларов на летальное вооружение для Украины.

«Люди в США живут в аду, в то время как администрация Байдена только что запросила у Конгресса еще 11 миллиардов на необъявленную войну США и НАТО с Россией. Кто в США голосовал за войну с Украиной и почему рабочий класс должен платить за это?» – написал Барака в своем Twitter.

Напомним, накануне стало известно, что Белый дом намерен запросить у Конгресса Соединенных Штатов выделение 11,7 миллиарда долларов на закупку летального вооружения для Украины. Администрация президента США рассчитывает получить их в первом квартале 2023 года. Помимо этого, Белый дом запросит у Конгресса два миллиарда долларов для мероприятий по снижению цен на топливо и решения проблем на внутреннем энергетическом рынке.