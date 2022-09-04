Германия прекращает прием украинских беженцев

В Германии большая часть земель заявила, что больше не принимает беженцев из Украины. Фото: REUTERS

В Германии не хватает мест для беженцев с Украины. Об это заявили уже в 12 из 16 федеральных земель ФРГ, пишет портал RedaktionsNetzwerk Deutschland, ссылаясь на информацию МВД.

По данным германского МВД, с начала российской спецоперации в Германию из Украины прибыло более 980 тысяч человек.

Представитель МВД сообщила изданию, что 12 из 16 федеральных земель установили блокировку системы первичного распределения беженцев. Эта мера не является чем-то необычным, подчеркнула она.

Власти земли Баден-Вюртемберг заявляют, что такого количества беженцев в регионе не было со времен миграционного кризиса 2015 года, а в Баварии жалуются на переполненные пункты приема беженцев. Все эти учреждения заполнены уже более чем на 100 процентов, отмечают власти региона.

Тем временем украинские беженцы становятся «новыми цыганами» Европы. Им уже совсем не рады во многих странах ЕС, и они кочуют, перебираясь в другие государства.

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