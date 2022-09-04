Тайвань разместил на прибрежных островах пушки против китайских беспилотников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство национальной обороны Тайваня сообщило о размещении противодронных орудий на прибрежных островах Кинмэнь и Мацу после нескольких инцидентов с беспилотными летательными аппаратами, который прилетели к территории острова из Китая. Об этом пишет газета Taiwan News.

Напомним, 30 августа военные Тайваня впервые открыли огонь по китайским беспилотникам, которые оказались рядом с островом Цзиньмэнь. Ранее Вооруженные силы острова ограничивались только предупредительными ракетами, а также радиопредупреждениями.

На следующий день, Вооруженные силы Тайваня вновь открыли огонь по трем китайским дронам, приблизившимся к островам этого архипелага Цзиньмэнь. Как писал сайт KP.RU, 1 сентября, ВС уже сбили беспилотник над островами Цзиньмэнь.

Сообщается, что Вооруженные силы Тайваня заявили, что выступают за гибкий ответ на фоне вторжений дронов, уточнив, что оснастили своих военных специальным оружием, а пушки не являются огнестрельным оружием, однако глушат частоту, используемую пультом для связи с беспилотником.