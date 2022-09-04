В Болгарии рассказали о "самой большой глупости" по отношению к России

Эксперт по энергетике Куюмджиев назвал кредиты единственным спасением от зимних холодов в Болгарии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев указал на «самую большую глупость», которая совершила София. Эксперт заявил, что на фоне отказа от долгосрочных поставок российского газа Болгарии придется покупать голубое топливо по более высокой цене и брать для этого кредиты, чтобы не остаться без топлива.

«Это самая большая глупость, которую можно было сделать - покупать на рынке, когда есть долгосрочный договор с предсказуемыми ценами. Рынок сошел с ума, и на практике мы снова покупаем тот же российский газ. Теперь еще придется брать кредиты», - сказал специалист по энергетики в эфире телеканала Bulgaria ON AIR.

Куюмджиев считает, что предстоящий зимой стоимость газа будет непосильна как для граждан, так и для бизнеса, в связи с чем кредиты станут единственным спасением. По его словам, на данный момент неважно, по чьей вине перестал работать контракт с «Газпромом».

Специалист также заявил, что сланцевый газ не может быть альтернативой российском газу для Болгарии.

Напомним, накануне профильный комитет по энергетике Еврокомиссии заявил, что на данный момент полностью или частично от поставок российского газа отрезаны 12 стран - членов Евросоюза.