Еврокомиссия сообщила, что 13 европейских стран полностью или частично отрезаны от газа из России

Еврокомиссия отмечает высокий риск перебоев в поставках газа Фото: REUTERS

Полностью или частично от поставок российского газа отрезаны 12 государств Евросоюза. Соответствующие данные озвучил профильный комитет по энергетике Еврокомиссии в четверг, 1 сентября 2022 года.

По оценке евродепутатов, риск дальнейших перебоев в поставках голубого топлива "становится все сильнее".

Напомним, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключила полную остановку импорта российского голубого топлива и заявила, что к этому необходимо готовиться.

Одной из мер она назвала сокращение потребления газа на 15%. Фон дер Ляйен утверждает, что потрясение даже в одной стране Европейского союза обернется "катастрофическими последствиями" для всей европейской экономики.

Как ранее писал сайт KP.RU, с 31 августа "Газпром" на три дня полностью прекратил поставки газа в Европу по газопроводу "Северный поток". В компании уточнили, что приостановка связана с "планово-предупредительными работами на газоперекачивающем агрегате".