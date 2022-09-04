Песков рассказал, как будут принимать решение о поездке Путина на G20 Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что различные факторы, среди которых вопросы безопасности, будут приниматься во внимание перед тем, как принять решение о поездке президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки».

«Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, при том, что приглашение на высшем уровне имеется, мы признательны стране-организатору предстоящего саммита, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе фактор безопасности», - заявил пресс-секретарь российского лидера в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, саммит «Большой двадцатки» состоится в ноябре этого года на Бали. Как заявил ранее президент Индонезии Джоко Видодо, который незадолго до этого провел телефонный разговор с российским коллегой, он ожидает, что Путин, а также председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в саммите «Большой двадцатки».

Тем временем, Белый дом заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите «Большой двадцатки», если это мероприятие посетит российский лидер.