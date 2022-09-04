Полиция Британии готовится к росту преступности из-за энергетического кризиса зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Великобритании начала готовить план действий на случай роста преступности, который по мнению властей, может произойти предстоящей зимой на фоне энергетического кризиса. Об этом пишет The Times со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении издания документы.

Как передает издание, правоохранительные органы прогнозируют рост ограблений, магазинных краж, угонов транспорта, домашнего насилия и мошенничества, а также вовлечения в преступные сообщества.

В парламенте Великобритании уверены, что в случае прихода на пост премьер-министра Лиз Трасс кризис можно будет избежать. Неназванный источник издания в парламенте заявил, что глава внешнеполитического ведомства намерена принять пакет мер поддержки населения.

В случае же, если данных мер будет недостаточно, собеседники издания прогнозируют массовые беспорядки, которые будут сопоставимы с событиями в 2011 году, когда десятки тысяч граждан вышли на улицы, начав громить магазины и поджигать автомобили, а полиции кончились места для задержанных в камерах.

Напомним, ранее аналитики заявили, что предстоящий зимой в Великобритании стоит ожидать рост цен на электроэнергию в три раза больше, чем годом ранее. Эксперты считают, что энергокризис в стране грозит превзойти экономический крах 2008 года.