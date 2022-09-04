Шольц заявил, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия больше не может считаться надежным поставщиком энергоносителей, поскольку якобы давно нарушает контрактные обязательства по поставкам.

«Нечто, что всегда имело место даже во время холодной войны, больше не действует: Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей», - утверждал глава немецкого правительства в ходе пресс-конференции в Берлине по итогам переговоров руководства правящих партий.

Шольц заявил, что последствия конфликта на Украине ощущаются в Германии, и одновременно заверил в том, что Берлин будет продолжать поддерживать Киев. «Нашей стране предстоит тяжелое время», - заявил немецкий канцлер, выразив также уверенность, что ФРГ справится с вопросами энергоснабжением предстоящей зимой.

«Мы переживем эту зиму», - добавил он.

Ранее российская сторона заявляла, что нынешняя ситуация возникла прежде всего из-за энергетической политики самого Европейского союза, а также санкционных ограничений. Напомним, накануне глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц предупредил о возможности полного блэкаута в Германии этой зимой.