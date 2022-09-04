Глава ХДС предупредил о возможности полного блэкаута в Германии предстоящей зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц предупредил о возможности полного блэкаута в Германии, который может произойти предстоящей зимой в случае, если не будет продлена работа трех оставшихся атомных электростанций (АЭС).

«Существует угроза полной перегрузки электросети осенью и зимой и недостаточного снабжения электричеством», - заявил глава крупнейший оппозиционной партии ФРГ в интервью газете Bild am Sonntag.

По его словам, если немецкое правительство продолжит действовать подобным образом и «по идеологическим мотивам будет придерживаться выхода из атомной энергетики», то в начале 2023 года Германии «грозит блэкаут».

«Самое позднее в августе мы должны были бы побеспокоиться о заказе новых топливных стержней как минимум для трех АЭС, которые еще работают, а также, возможно, и для трех, которые были выключены в прошлом году», - предупредил политик, отметив, что таким образом на начальном этапе электричеством будут обеспечены примерно 20 млн домохозяйств.

Напомним, на сегодняшний день в Германии ввели много мер для экономии энергии. Так президентский дворец в Берлине уже долгое время не освещают по ночам, в Ганновер отключили горячую воду в душевых в спортивных залах и бассейнах, а крупнейший крематорий страны Рейн-Таунус теперь будет работать круглосуточно в целях экономии газа.