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Происшествия4 сентября 2022 10:33

Спасатели вновь не смогли высадиться на Ключевском вулкане на Камчатке из-за штормового ветра

Было предпринято две попытки высадить спасателей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Спасатели вновь не смогли высадиться на Ключевском вулкане на Камчатке из-за штормового ветра. ФОТО: КГКУ «ЦОД»

Спасатели вновь не смогли высадиться на Ключевском вулкане на Камчатке из-за штормового ветра. ФОТО: КГКУ «ЦОД»

Спасатели снова не смогли высадиться на Ключевской вулкан на Камчатке, где накануне погибли шесть туристов. Причиной стал штормовой ветер. Об этом в воскресенье, 4 сентября, заявила пресс-служба Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.

Уточняется, что порывы ветра достигали 30 м/с. Отмечается, что было предпринято две попытки высадить спасателей с разницей в несколько часов.

«В зависимости от погодных условий 5 сентября вертолет Ми-8 МЧС России доставит личный состав поисково-спасательного отряда ЦОД на допустимую высоту, с которой спасатели начнут восхождение», - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, группа туристов, которые прибыли из семи регионов России в составе десяти человек и двух гидов из Новосибирска, начала восхождение на вулкан Ключевская Сопка со вторника, 30 августа, а трагедия произошла в минувшую субботу, 3 сентября. Как писал сайт KP.RU, при падении с высоты не менее пяти человек погибли.