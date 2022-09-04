Минобороны России назвало безуспешными попытки ВСУ закрепиться на Николаево-Криворожском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ назвало попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) закрепиться на Николаево-Криворожском направлении безуспешными, отметив, что за минувшие сутки украинская армия потеряла более 150 военных.

«Киевский режим продолжает безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении», - сказано в заявлении российского военного ведомства в воскресенье, 4 сентября.

Уточняется, что авиация Воздушно-космических сил Российской Федерации и ракетные войска наносят удары по подразделениям, а также резервам украинских войск.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о специальной военной операции на Украине, отметив, что таких мер требуют обстоятельства. Российский лидер также заявил, что в планы Москвы не входит оккупация, а речь идет о демилитаризации.