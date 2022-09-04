Песков ответил на вопрос о возможности переговоров с Зеленским Фото: REUTERS

Предметом переговоров Москвы и Киева может стать то, как именно будут выполняться российские условия. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно - о том, как будут выполняться наши условия», - заявил пресс-секретарь российского лидера в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин», комментируя вопрос, есть ли Москве, о чем говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским после его заявлений.

На вопрос, сохраняются ли условия России прежними, Песков ответил утвердительно. «Безусловно», - заявил официальный представитель Кремля.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на обращение глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) принял решение о начале специальной военной операции на Украине, заявив, что таких мер требуют обстоятельства. Российский лидер при этом отметил, что в планы Москвы не входит оккупация, а российская сторона собирается добиваться демилитаризации.