Жена Зеленского осудила британцев за жалобы на рост цен на отопление

Елена Зеленская призвала жителей Великобритании подумать об Украине, а не о росте цен в своей стране Фото: REUTERS

Супруга президента Украины Елена Зеленская резко высказалась в адрес жителей Великобритании, которые публично жалуются на растущие цены на отопление. Об этом она заявила в интервью британскому телеканалу BBC.

Ведущая канала спросила первую леди Украины, что она хотела бы сказать британцам, чьи счета за электричество и газ должны вырасти в несколько раз предстоящей зимой. Зеленская заявила, что во время пандемии коронавируса, которая все еще продолжается, рост цен коснулся и украинцев. Зеленская пояснила, что осознает всю сложность ситуации на фоне экономического кризиса.

«Поэтому, когда вы считаете копейки на своих банковских счетах или в своих карманах, мы делаем то же самое, и вдобавок мы считаем наших убитых», — подчеркнула она.

Ранее жена Зеленского сообщила, что ее сын дает украинскому президенту "военные советы". Первая леди Украины рассказала, что Владимир Зеленский часто активно обсуждает с собственным сыном ход военной спецоперации России на Украине.

В ходе этих бесед девятилетний сын обсуждает с Зеленским тактику и стратегию ведения военных действий. Елена Зеленская уточнила, что сын в своих разговорах с отцом ведет себя "как настоящий военный эксперт". При этом она не стала уточнять, уехал ли из Украины ее сын после начала российской спецоперации (соответствующую информацию распространяли СМИ и телеграм-каналы).