Арестович заявил, что публично лгал об успехах ВСУ в ходе спецоперации

Алексей Арестович признал, что врал украинцам и мировому сообществу о ситуации на театре боевых действий Фото: REUTERS

В период с середины апреля по начало июля 2022 года в Киеве врали об успехах украинских вооруженных сил в ходе конфликта на Украине. Об этом заявил советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Он также признался, что и сам лично распространял ложь о ситуации на театре боевых действий, сознательно вводя в заблуждение украинцев и мировое сообщество.

«А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо, хотя пару раз намекнул, что тяжело», — сообщил советник президента Украины в эфире youtube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин признан в РФ иноагентом). Арестович также добавил, что в тот период «военное счастье ушло к противнику», и украинским военным «было очень-очень тяжело».

Ранее Арестович публично заявил о том, что готов баллотироваться в президенты Украины на следующих выборах главы государства. Он пояснил, что, по данным социологов, обладает "безумным рейтингом" поддержки среди украинцев, поэтому его выдвижение будет вполне логичным и обдуманным шагом.

При этом Арестович подчеркнул, что решится самостоятельно пойти на выборы лишь в том случае, если нынешний украинский лидер Владимир Зеленский откажется баллотироваться на второй срок. Если же Зеленский примет участие в следующих выборах, то Арестович выставлять свою кандидатуру не станет, а поддержит действующего президента "всем, чем только может". Однако Арестович полагает, что сценарий с возможным уходом Зеленского является вполне реальным, в связи с чем он и решил сделать громкое заявление о собственных президентских амбициях.