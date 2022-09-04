Военнообязанным украинкам запретят выезжать из страны с 1 октября 2022

Власти Украины хотят заставить живущих в стране женщин массово идти в ВСУ и участвовать в боевых действиях Фото: REUTERS

Украинки, которые встали на воинский учет, не смогут покинуть страну с 1 октября нынешнего года. Об этом рассказал украинский телеканал "Общественное ТВ" со ссылкой на Минобороны страны.

Военнообязанными являются украинки-представительницы специальностей в 14 областях, в том числе химии, биологии, телекоммуникаций и некоторых других направлений, уточнил телеканал. В случае попытки незаконно выехать за границу силовики должны будут задерживать женщин и не давать им покинуть Украину.

"Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в оружии, но и в учете воинском. Этот учет одинаков как для женщин, так и для мужчин. Они собирают необходимые документы и обращаются к руководителю своего предприятия, направляются в территориальные центры комплектования", - цитирует телеканал юриста украинского Минобороны Владимира Смилка.

Ранее киевские власти публично сообщили о том, что в настоящее время в рядах ВСУ служит порядка 50 тысяч украинских женщин, большая часть из которых принимает активное участие в боевых действиях на территории страны. На передовой постоянно находится около пяти тысяч украинских женщин, утверждают в руководстве ВСУ.

По информации украинского Минобороны, в случае ухудшения положения ВСУ возможно рассмотрение вопроса о мобилизации женщин в ряды Вооруженных сил, однако окончательное и официальное решение по этому поводу пока не принято.