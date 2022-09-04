Читатели Daily Mail назвали жену Зеленского высокомерной из-за упреков в адрес британцев

Елена Зеленская разозлила жителей Великобритании словами о том, что им нужно думать об Украине, а не о росте цен в своей стране Фото: REUTERS

Читатели популярной британской газеты Daily Mail в жесткой манере отреагировали на высказывания супруги президента Украины Владимира Зеленского по поводу частых жалоб жителей Великобритании на существенный рост цен за коммунальные услуги.

В ответ на заявление Зеленской британцы напомнили о том, кто именно оказывает киевскому режиму поддержку в виде финансовой и военной помощи. «Я смотрел интервью утром и удивился, что она никак не выразила признательности или благодарность за всю полученную поддержку», — написал один из пользователей.

Другой комментатор подчеркнул, что украинский президент «совместно с западными «союзиками» делит миллионы долларов в тот момент, когда простые жители Британии и Европы не могут свести концы с концы из-за экономического кризиса».

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская публично заявила о том, что, по ее мнению, жителям Великобритании необходимо думать не о росте цен на товары и услуги ЖКХ в своей стране и возможном энергокризисе, а заниматься помощью и поддержкой Украины. Тем же, кто думает лишь о ценах, а не об Украине, по мнению Зеленской, должно быть стыдно за свое поведение.

Она уточнила, что понимает мысли рядовых британцев, но считает, что им необходимо пересмотреть свой взгляд на вещи и задумать о том, что если Украина потерпит поражение, то последствия для их жизни могут оказаться крайне тяжелыми.