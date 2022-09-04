Захарова назвала главу МИД Эстонии невеждой за призыв россиян

Мария Захарова осудила радикальные высказывания министра иностранных дел Эстонии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу пытался призвать россиян к насилию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее негодование вызвали слова эстонского дипломата о том, что "гражданам России следовало бы взять в руки по булыжнику, чтобы вызвать изменения в государстве".

«От министра как бы демократического правительства Эстонии люди услышали, что свое недовольство можно и даже нужно подкреплять булыжниками. В своем ли вообще уме господин Рейнсалу? К чему он растет? К насилию? Напомню, он — дипломат, представляет страну, которая на словах о том, что является правовым наследием, европейской демократией», — написала она в своем телеграм-канале.

По ее мнению, в этом случае неуместно говорить о какой-либо морали, слова главы эстонского МИДа абсолютно аморальны и недопустимы.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас публично заявила о необходимости перейти к введению тотальных визовых ограничений для россиян. По ее мнению, подобные меры, которые политик называет "изоляцией" граждан РФ от западного мира, ввести просто необходимо - они должны действовать как минимум до окончания специальной военной операции России на Украине.

Каллас полагает, что нужно полностью прекратить выдавать шенгенские визы всем без исключения россиянам. Кроме того, по ее мнению, необходимо пересмотреть выданные гражданам РФ виды на жительство (ВНЖ) в странах Европейского союза.