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В мире4 сентября 2022 21:27

В самолете, потерпевшем крушение в Балтийском море, было шесть человек

Пилот разбившегося самолета мог потерять сознание
Мария ПАВЛОВА
На борту упавшего в Балтийском море самолета было шесть человек.

На борту упавшего в Балтийском море самолета было шесть человек.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Шесть человек находились на борту частного самолета, который разбился в воскресенье 4 сентября в Балтийском море. Об этом пишет латвийское информационное агентство LETA.

«Согласно актуальной информации, в самолете находились шесть человек», - сообщает агентство.

Ранее сообщалось, что на борту частного самолета Cessna, который упал в Балтийском море у побережья Латвии, было четыре человека.

Напомним, зарегистрированный в Австрии самолёт Cessna 551 совершал вылетел в воскресенье 4 сентября из испанского города Херес. На его перехват поднимали истребители НАТО, которые базируются в Эстонии. СМИ сообщали, что пилоты истребителей не заметили никого в кабине Cessna и предположили, что человек, пилотировавший легкий частный самолет, мог потерять сознание во время полета. На место предполагаемого падения самолета отправились спасатели.