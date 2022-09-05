Австрийские бизнесмены потребовали 2,5 млрд евро компенсации за подорожание российского газа

В Австрии бизнес требует от правительства компенсацию за подорожание энергии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Австрийские бизнесмены рассчитывают получить от государства 2,5 млрд евро компенсации за подорожание российских энергоносителей. Об этом пишет издание Kronenzeitung со ссылкой на президента Федерации австрийской промышленности Георга Книлля.

«Ситуация более чем драматическая», - сказал Книлль, комментируя изданию более чем десятикратное подорожание энергии.

Президент федерации промышленников допустил закрытие предприятий и безработицу в Австрии, если правительство не примет срочные меры.

В качестве одной из мер поддержки организация предложила австрийским властям увеличить субсидии для бизнеса и ввести налоговые льготы. Бизнесмены рассчитывают получить 2,5 миллиарда евро в качестве субсидий, но отмечают, что правительство пока не предоставило производителям обещанную ранее поддержку.

Тем временем Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) допускает, что работа Большого адронного коллайдера (БАК) может быть остановлена из-за энергетического кризиса в Европе.