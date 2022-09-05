Украинский пленный рассказал, что иностранные наемники забирают оружие у солдат ВСУ

Украинский военнослужащий рассказал, как иностранные наемники отбирали оружие у солдат ВСУ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинский военнослужащий, попавший в плен в ЛНР, рассказал, что иностранцы забирают у ВСУ поставляемое Западом вооружение.

По словам военнослужащего по имени Максим Дворниченко, иностранцы в форме, разговаривающие на английском и литовском языках, забирали оружие и увозили, оставляя украинцам такие виды оружия, которыми те не умели пользоваться.

«Они грузили себе в машину то, что им нужно было», - цитирует Дворниченко РИА Новости.

Украинский военнослужащий уточнил, что иностранцы предпочитали забирать у ВСУ переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW шведско-британского производства и гранатометы «Матадор». Дворниченко допустил, что изъятое оружие могли перепродавать.

Тем временем НАТО и ЕС собираются ужесточить контроль за передачей Украине вооружений из-за контрабанды.

В последнее время в мировых СМИ появляется все больше материалов о том, что изрядная часть современного оружия, боеприпасов и всевозможной амуниции, потоком идущих с Запада на Украину, бесследно исчезает, не дойдя до боевых позиций. Подробности здесь на KP.RU.