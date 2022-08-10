Озвучены новые доказательства тайной продажи Украиной западного оружия направо и налево

Часть современного оружия, боеприпасов и всевозможной амуниции, потоком идущих с Запада на Украину, бесследно исчезает Фото: REUTERS

В последнее время в мировых СМИ появляется все больше материалов о том, что изрядная часть современного оружия, боеприпасов и всевозможной амуниции, потоком идущих с Запада на Украину, бесследно исчезает, не дойдя до боевых позиций. Скандал гремит за скандалом.

То американская телекомпания CBS в своем документальном фильме-расследовании «Вооружая Украину», показанном в минувшие выходные, заявит, что лишь 30-40 процентов военных грузов из тех, что пересекают украинскую границу, достигают пунктов назначения. «Мы не знаем, куда они деваются», - признают в картине знакомые с ситуацией западные эксперты. Правда, после истеричной реакции Киева и откровенного давления американских властей, компания была вынуждена отозвать собственный фильм. По официальной версии - «на доработку», в реальности - для спасения лица представителей киевского режима, пускающих «налево» дорогостоящие вооружения с большой выгодой для се6бя.

Или вот другой факт: ночью 17 июля в Греции потерпел крушение украинский военно-транспортный самолет Ан-12. Взрыв был чудовищным. Представитель греческой Службы гражданской защиты по горячим следам заявил, что на борту могли находиться боеприпасы. Куда летел транспортник? Говорилось об Иордании, Бангладеш. Но никаких официальных сообщений на сей счет нет, поскольку расследование катастрофы было сразу же засекречено.

А в понедельник Telegram-канал BRIEF, специализирующийся на публикации сведений из анонимных источников, поведал, что президент Израиля Ицхак Герцог, позвонивший накануне Владимиру Путину, якобы проинформировал российского коллегу: израильская разведслужба Моссад зафиксировала поставки западных вооружений с Украины в Палестину. Из незалежной оружие переправлялось сначала в Румынию, затем доставлялось в Иорданию и уж оттуда должно было попасть в руки палестинцев. Причем партия оказалась солидной - различное стрелковое оружие с боекомплектом, 45 американских портативных зенитно-ракетных комплексов «Стингер», 23 установки противотанковых управляемых ракет норвежского производства, рации, бронежилеты... Как утверждает канал BRIEF, Ицхак Герцог заверил, что все это добро, весом в 22 тонны, израильским военным удалось перехватить и уничтожить. Израильский президент якобы попросил усилить взаимодействие с российской стороной по линии спецслужб, чтобы совместно отслеживать и пресекать этот криминальный оружейный трафик.

Трудно сказать, насколько достоверна информация BRIEF, поскольку, что у нас, что в Израиле, в официальных сообщениях о телефонном разговоре двух президентов об этом ничего не говорится. Подчеркивается лишь, что был «подтвержден настрой на развитие многопланового российско-израильского взаимодействия».

Но практически в это самое время в Даркнете (теневом Интернете, где совершаются преступные сделки) появились объявления о продаже американских дронов-камикадзе Switch-blade-300. Беспилотник предлагают приобрести за $4000 с обещанием доставить товар в любую точку. В геолокации продавца указан... Киев. Что такое какие-то четыре тысячи долларов для мафии или международных террористических группировок? Семечки из украинского подсолнуха. Вот и гадай, где и когда даст о себе знать их смертельная шелуха.