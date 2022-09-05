Вертолет со спасателями с четвертой попытки сел на склоне Ключевского вулкана на Камчатке, где при восхождении погибли 8 человек

Спасательный вертолет сел с четвертой попытки на гору, где терпят бедствие туристы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вертолет МЧС с четвертой попытки сел на склоне Ключевского вулкана в Камчатском крае, где терпят бедствие туристы, сообщает в понедельник 5 сентября РИА Новости со ссылкой на краевой Центр обеспечения действий по ГО и ЧС.

Спасательный вертолет сел на высоте 1663 м, оставшиеся в живых туристы находятся на высотах 3300 м и 4158 м.

«Вертолет Ми-8 МЧС России доставил личный состав поисково-спасательного отряда на Ключевской вулкан на отметку 1663 метра. Высадить их на большей высоте не позволил сильный ветер, а также пепел, который поднимается со склонов исполина», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели со скалолазным оборудованием начали восхождение на гору. Предполагается, что на первую высоту, где находятся терпящие бедствие люди,они прибудут к полуночи понедельника.

Ранее сообщалось, что из двенадцати человек, совершавших восхождение на Ключевскую сопку, погибли восемь.