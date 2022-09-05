Никарагуа отказалась присоединяться к антироссийским санкциям

Никарагуа заявила о намерении поддержать Россию на фоне антироссийских западных санкций. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Никарагуа не будет присоединяться к антироссийским санкциям Запада и намерена поддерживать Россию. Об этом в понедельник 5 сентября заявил министр финансов и государственного кредита Никарагуа Иван Акоста.

«Мы не испытываем никакого давления и готовы к такой ситуации. Мы поддерживаем Россию», - цитирует ТАСС высказывание министра на полях VII Восточного экономического форума.

Акоста добавил, что Никарагуа ранее испытала на себе санкционные ограничения.

Тем временем британское издание The Sun утверждает, что находящаяся под санкциями Россия оказалась в более благоприятном положении по ценам на продукты питания и отопление, чем благополучная Великобритания. Таблоид публикует инфографику сравнения цен на основные продукты.

Также сообщалось, что в немецком городе Кельне люди вышли на улицы, чтобы потребовать отменить антироссийские санкции ради снижения цен.