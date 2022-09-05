The Sun: в находящейся под санкциями России цены на продукты ниже, чем в Великобритании

Британцы позавидовали снижению цен на продукты питания в "задавленной санкциями" России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Находящаяся под санкциями Россия оказалась в более благоприятном положении по ценам на продукты питания и отопление, чем благополучная Великобритания. Об этом пишет издание The Sun. Таблоид публикует инфографику сравнения цен на основные продукты.

«Добро пожаловать в задавленную санкциями Россию, где цены снижаются в то время, как Британия страдает от инфляции», - иронизирует автор публикации, отмечая, что в Москве в 2022 году цены на продукты снизились как минимум на 11 процентов. В то же время в Великобритании продовольственная инфляция ускорилась до 9,3 процента, пишет издание.

Таблоид отмечает, что британцы ожидают роста цен на электроэнергию на 80 процентов в то время, как в России среднемесячный прирост цен на электричество всего 10 процентов.

Тем временем австрийские бизнесмены требуют у государства 2,5 млрд евро компенсации за подорожание российского газа, а Европейская организация по ядерным исследованиям (CERN) допускает, что работа Большого адронного коллайдера (БАК) может быть остановлена из-за энергетического кризиса в Европе.