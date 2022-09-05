Владелец компании аэротакси и медсамолетов Quick Air Гриземанн погиб в разбившемся у берегов Латвии самолете

Стало известно, кто летел в разбившемся в Балтийском море частном самолете. Фото: Иван ВИСЛОВ

В частном самолете Cessna, разбившемся в Балтийском море у берегов Латвии в воскресенье 4 сентября, погибла семья Гриземанн, глава которой владел компанией аэротакси и медицинских самолетов Quick Air. Об этом пишет испанское издание Diaria de Sevilla.

Сообщается, что вместе с бизнесменом погибли его супруга и двое детей.

«Семья Гриземанн летела на частном самолете со своими двумя собаками. Сам Гриземанн пилотировал самолет», — пишет издание.

Напомним, зарегистрированный в Австрии частный самолёт Cessna 551 вылетел в воскресенье 4 сентября из испанского города Херес и пропал в Балтийском море недалеко от берегов Латвии. В СМИ высказывались предположения, что пилот мог потерять сознание во время полета.

Ранее инцидент с крушением небольшого частного самолета Cessna произошел в Татарстане. Тогда воздушное судно совершило экстренную посадку прямо в поле. Чтобы добраться до разбившегося частного самолета спасателям пришлось использовать снегоходы.