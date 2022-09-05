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Происшествия5 сентября 2022 6:07

Вторая группа спасателей ведет восхождение на Ключевской вулкан, где погибли восемь туристов

Первая группа преодолела отметку в 2 тысячи метров
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
МЧС направило вторую группу спасателей на Ключевской вулкан, где терпят бедствие туристы

МЧС направило вторую группу спасателей на Ключевской вулкан, где терпят бедствие туристы

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Камчатские спасатели направили вторую группу на восхождение на Ключевской вулкан, где погибли восемь туристов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Первая группа уже преодолела отметку в 2 тысячи метров.

"Их цель - добраться до отметки 3,3 тыс. м к дому вулканологов. В составе группировки четыре человека от Камчатского спасательного центра и пять - от поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России", - уточнили в ведомстве.

По предварительным оценкам, восхождение займет не меньше двух суток. Спасательная операция затрудняется сильным ветром и вулканическим пеплом.

Как ранее писал сайт KP.RU, оставшиеся в живых туристы, предположительно, находятся на высотах 3300 и 4158 метров.

Напомним, туристы, погибшие во время восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке, упали с высоты. Группа насчитывала десять человек из семи российских регионов и двух гидов из Новосибирска.