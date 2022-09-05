Вторая группа спасателей ведет восхождение на Ключевской вулкан, где погибли восемь туристов

МЧС направило вторую группу спасателей на Ключевской вулкан, где терпят бедствие туристы
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Камчатские спасатели направили вторую группу на восхождение на Ключевской вулкан, где погибли восемь туристов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Первая группа уже преодолела отметку в 2 тысячи метров.
"Их цель - добраться до отметки 3,3 тыс. м к дому вулканологов. В составе группировки четыре человека от Камчатского спасательного центра и пять - от поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России", - уточнили в ведомстве.
По предварительным оценкам, восхождение займет не меньше двух суток. Спасательная операция затрудняется сильным ветром и вулканическим пеплом.
Как ранее писал сайт KP.RU, оставшиеся в живых туристы, предположительно, находятся на высотах 3300 и 4158 метров.
Напомним, туристы, погибшие во время восхождения на Ключевской вулкан на Камчатке, упали с высоты. Группа насчитывала десять человек из семи российских регионов и двух гидов из Новосибирска.