Взрыв произошел рядом с посольством России в Кабуле

Взрыв прогремел в понедельник, 5 сентября, в одном из районов Кабула недалеко от российского посольства.

Как передает агентство Aamaj News со ссылкой на источники, взрыв произошел на улице Дар-уль-Аман рядом со зданием российского посольства в Афганистане. На данный момент правоохранительные органы никак не комментируют произошедшее.

По данным Reuters, взрыв у дипломатического представительства совершил террорист-смертник.

Как передает РИА Новости со ссылкой на свой источник, взрыв у посольства произошел, когда российский дипломат вышел для того, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. В результате взрыва погибли или пострадали от 15 до 20 человек.

Напомним, в конце июля в центральном районе афганской столице Ширпур в результате попадания ракеты в жилой дом произошел взрыв. Незадолго до этого взрыв в Кабуле произошел на стадионе для крикета.