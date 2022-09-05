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Политика5 сентября 2022 7:44

В Кремле ответили на заявления Рамзана Кадырова о его отставке

Песков: Кремль заметил заявление Рамзана Кадырова о его отставке с поста главы Чечни
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение главы Чечни Рамзана Кадырова, в которой он заявил о возможном уходе с поста руководителя республики в "бессрочный отпуск".

По словам официального представителя Кремля, российские власти видели сообщения об этом, но к текущему моменту они "никак не материализовались".

"Если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались, - уточнил Дмитрий Песков. - По крайней мере мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой".

Как ранее писал сайт KP.RU, в видеообращении Рамзан Кадыров напомнил, что руководит Чеченской республикой 15 лет. В связи с этим глава Чечни вспомнил чеченскую пословицу, в которой говорится, что "каким бы ни был гость уважаемым, если он вовремя уезжает, то это бывает еще приятнее".