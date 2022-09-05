В Кремле ответили на заявления Рамзана Кадырова о его отставке

Рамзан Кадыров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видеообращение главы Чечни Рамзана Кадырова, в которой он заявил о возможном уходе с поста руководителя республики в "бессрочный отпуск".

По словам официального представителя Кремля, российские власти видели сообщения об этом, но к текущему моменту они "никак не материализовались".

"Если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались, - уточнил Дмитрий Песков. - По крайней мере мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой".

Как ранее писал сайт KP.RU, в видеообращении Рамзан Кадыров напомнил, что руководит Чеченской республикой 15 лет. В связи с этим глава Чечни вспомнил чеченскую пословицу, в которой говорится, что "каким бы ни был гость уважаемым, если он вовремя уезжает, то это бывает еще приятнее".