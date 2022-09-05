Два сотрудника российского посольства погибли при взрыве в Кабуле

Два сотрудника российского посольства Афганистана погибли при взрыве в Кабуле в понедельник, 5 сентября. Об этом сообщило Министерство иностранных дел России.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство «в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России в Кабуле». «В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», - сказано в сообщении министерства.

Тем временем катарский телеканал Al Jiazeera со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах, сообщает, что в результате взрыва, прогремевшего в понедельник рядом с российским посольством в Кабуле, погибли по меньшей мере восемь человек, а пострадали не менее 15 человек.

Напомним, взрыв произошел в понедельник, 5 сентября, на улице Дар-уль-Аман недалеко от здания российского посольства в Афганистане. Как сообщало агентство Reuters, взрыв у диппредставительства устроил террорист - смертник, который совершил подрыв у ворот, когда сотрудник посольства вышел к людям, ждавших в очереди получения визы.