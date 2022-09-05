Украина пошла на ядерный теракт на Запорожской АЭС

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Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда», что украинская армия пыталась начать бомбардировку беспилотниками Запорожской атомной электростанции (АЭС) во время пребывания миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Его слова приводит сайт KP.RU.

«Во время работы представителей МАГАТЭ на АЭС, непосредственно была попытка нанесения удара по территории атомной станции восьмью ударными беспилотниками, причем они были с подвесными боеприпасами, которые должны были сбросить на чьи-то головы или на территорию», - заявил он.

По его словам, «если бы не качественная работа Министерства обороны РФ, если бы не работа радиолокационной борьбы средств РЭП, то могла бы случиться трагедия», однако в результате эти беспилотники были блокированы российскими средствами радиоэлектронного подавления, когда приближались к атомной станции.

«Но зачем-то эти беспилотники летели, перелетели Днепр и в тот момент, когда люди работали, эта провокация, это военное преступление могло бы быть произведено, если бы не качественная работа и своевременная реакция людей, обеспечивающих безопасность по периметру атомной станции», - добавил член ВГА Запорожской области.

Напомним, накануне миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС, оставив на станции двух постоянных представителей.