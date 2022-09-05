Путин заявил, что все попытки решить вопрос Донбасса мирным путем не увенчались успехом

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал трагедию в Донбассе результатом неонацистского режима в Киеве. Соответствующее заявление российский лидер в понедельник, 5 сентября 2022 года.

"Та трагедия, которая происходит в Донбассе - результат неонацистского режима, который в 2014 году силой захватил власть и развернул военные действия, - подчеркнул глава государства. - Наш долг - оказать помощь этим людям".

По словам Владимира Путина, все попытки Москвы мирным способом разрешить увенчались неудачей из-за позиции киевского режима.

Президент России также восхитился мужеством людей, которые защищают Луганскую и Донецкую народные республики.

Как ранее писал сайт KP.RU, семьи школьников в республиках Донбасса и на освобожденных территориях Украины получат по 10 тысяч рублей. Соответствующее поручение дал Владимир Путин.