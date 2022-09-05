Минобороны РФ заявило, что Украина продолжает провокации на ЗАЭС для создания техногенной катастрофы, несмотря на присутствие МАГАТЭ

Минобороны РФ заявило, что Украина продолжает провокации на ЗАЭС для создания угрозы техногенной катастрофы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны Российской Федерации в понедельник, 5 сентября, заявили, что Украина продолжает провокации на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) с целью создания угрозы техногенной катастрофы, несмотря на присутствие там специалистов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы», - заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как писал сайт KP.RU, накануне член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинская армия пыталась начать бомбардировку беспилотниками Запорожской АЭС во время пребывания там миссии МАГАТЭ.

Напомним, ранее миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС, оставив на этой станции двух своих постоянных представителей.