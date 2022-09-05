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Политика5 сентября 2022 11:01

Антоновский мост в Херсоне находится в аварийном состоянии из-за обстрелов ВСУ

Замглавы администрации региона подчеркнул, что по переправе нельзя проехать даже на мотоцикле
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские боевики "продырявили" Антоновский мост так, что проехать по нему нельзя даже на мотоцикле

Украинские боевики "продырявили" Антоновский мост так, что проехать по нему нельзя даже на мотоцикле

Фото: REUTERS

Антоновский мост в Херсоне находится в аварийном состоянии из-за регулярных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Россия 1" в понедельник, 5 сентября 2022 года.

"Мост сейчас находится в аварийном состоянии, но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать", - уточнил Стремоусов.

По его словам, из-за этого мост пришлось закрыть.

Как ранее писал сайт KP.RU, два человека погибли и 16 ранены после ракетного удара украинских войск по Антоновскому мосту, находящемуся вблизи Херсона. Атака произошла днем в понедельник 22 августа.

По информации Кирилла Стремоусова, удар был нанесен, когда через реку переправлялся паром. Среди пострадавших – рабочие, которые проводили ремонтные работы на мосту. Обстрел производился из РЗСО HIMARS.