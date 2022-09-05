Антоновский мост в Херсоне находится в аварийном состоянии из-за обстрелов ВСУ

Украинские боевики "продырявили" Антоновский мост так, что проехать по нему нельзя даже на мотоцикле Фото: REUTERS

Антоновский мост в Херсоне находится в аварийном состоянии из-за регулярных обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире телеканала "Россия 1" в понедельник, 5 сентября 2022 года.

"Мост сейчас находится в аварийном состоянии, но он не рухнул, он стоит, но продырявлен настолько, что только на мотоцикле по нему можно проехать", - уточнил Стремоусов.

По его словам, из-за этого мост пришлось закрыть.

Как ранее писал сайт KP.RU, два человека погибли и 16 ранены после ракетного удара украинских войск по Антоновскому мосту, находящемуся вблизи Херсона. Атака произошла днем в понедельник 22 августа.

По информации Кирилла Стремоусова, удар был нанесен, когда через реку переправлялся паром. Среди пострадавших – рабочие, которые проводили ремонтные работы на мосту. Обстрел производился из РЗСО HIMARS.