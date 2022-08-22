Два человека погибли и 16 ранены после ракетного удара Украины по Антоновскому мосту вблизи Херсона

ВСУ вновь обстреляли из РСЗО HIMARS Антоновский мост под Херсоном. Фото: REUTERS

Два человека погибли и 16 ранены после ракетного удара украинских войск по Антоновскому мосту, находящемуся вблизи Херсона. Атака произошла днем в понедельник 22 августа. По информации заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, удар был нанесен, когда через реку переправлялся паром.

Среди пассажиров есть пострадавшие, уточнил Стремоусов в эфире Первого канала.

Сообщается также, что среди пострадавших – рабочие, которые проводили ремонтные работы на мосту. Обстрел производился из РЗСО HIMARS.

Антоновский мост не первый раз становится объектом обстрела ВСУ. Ранее сообщалось, что 20 июля ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне 12 ракетами из РСЗО HIMARS. После атаки ВСУ в ночь на 27 июля 2022 года Антоновский мост в Херсоне получил повреждения.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины вновь устроили ракетный обстрел Антоновского моста через Днепр в Херсоне 8 августа 2022 года.