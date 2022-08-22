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Политика22 августа 2022 13:45

Два человека погибли и 16 ранены после ракетного удара Украины по Антоновскому мосту вблизи Херсона

ВСУ нанесли ракетный удар по мосту во время паромной переправы
Мария ПАВЛОВА
ВСУ вновь обстреляли из РСЗО HIMARS Антоновский мост под Херсоном.

ВСУ вновь обстреляли из РСЗО HIMARS Антоновский мост под Херсоном.

Фото: REUTERS

Два человека погибли и 16 ранены после ракетного удара украинских войск по Антоновскому мосту, находящемуся вблизи Херсона. Атака произошла днем в понедельник 22 августа. По информации заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, удар был нанесен, когда через реку переправлялся паром.

Среди пассажиров есть пострадавшие, уточнил Стремоусов в эфире Первого канала.

Сообщается также, что среди пострадавших – рабочие, которые проводили ремонтные работы на мосту. Обстрел производился из РЗСО HIMARS.

Антоновский мост не первый раз становится объектом обстрела ВСУ. Ранее сообщалось, что 20 июля ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне 12 ракетами из РСЗО HIMARS. После атаки ВСУ в ночь на 27 июля 2022 года Антоновский мост в Херсоне получил повреждения.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины вновь устроили ракетный обстрел Антоновского моста через Днепр в Херсоне 8 августа 2022 года.