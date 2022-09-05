Песков связал протесты в Евросоюзе с «абсурдными и вредоносными» решениями властей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне санкционной политик жизнь европейцев становится все тяжелее, а отвечать за это придется лидерам стран Евросоюза, принимающих «абсурдные» и «вредоносные» решения.

«Очевидно, что людям, предпринимателям, компаниям в Европе жить становится хуже, работать становится хуже. Денег зарабатывается меньше. Уровень жизни падает», - заявил представитель Кремля, комментируя протесты, прошедшие в странах Евросоюза на минувших выходных.

По его мнению, подобная «очевидная реальность» вызывает множество вопросов к европейским властям со стороны граждан, и вопросов будет становиться «все больше и больше».

Песков также заявил, что комментировать данную ситуацию должны не в Москве, а в Брюсселе. «Пусть этим занимаются руководители западных стран, которые принимают те самые абсурдные, нелогичные и вредоносные для их же стран решения», - добавил он.

Напомним, сегодня, 5 сентября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал усталость европейских граждан от антироссийских санкционных ограничений, а также их озабоченность по поводу грядущей зимы, пообещав разъяснять европейцам «необходимость санкционной политики».