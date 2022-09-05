Путин связывает будущее России с Арктикой

Президент России Владимир Путин на всероссийском экологическом молодежном форуме "Экосистема. Заповедный край". Фото: Алексей Куденко/POOL/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" заявил, что Россия возвращается в Арктику с целью экономического развития территории, обеспечения обороны и предотвращения ЧС. Однако для начала, подчеркнул президент, нужно очистить Арктику от мусора.

“Россия в Арктику возвращается и с экономической точки зрения, и с точки зрения обеспечения обороноспособности страны, и с точки зрения предотвращения чрезвычайных ситуаций. Там инфраструктура МЧС у нас будет развиваться. Будет происходить освоение северного морского пути, там у нас уже развернулись некоторые крупные экономические проекты, в том числе - в сфере энергетики,” - сказал Путин.

Арктика, по его словам, очень уязвимый регион и требует особого внимания. Особенно он отметил уборку старого мусора и создание благоприятных условий, “надежно обеспечивающих и интересы жизнедеятельности человека”.

"В свое время Ломоносов говорил, что будущее России за Сибирью, сейчас без всякого преувеличения можно сказать, что будущее России в значительной степени, во всяком случае, связано с Арктикой. И первое, что нужно сделать - это очистить ее от того, что там было накоплено в процессе жизнедеятельности человека за многие предыдущие десятилетия", - подчеркнул президент.

Ранее сайт KP.RU писал об экологическом проекте “Чистая Арктика”. Совместно с “Роснефтью” специалисты парка “Русская Арктика” проводили мониторинг архипелагов и отчитались по итогам экологического и экономического состояния региона и перспектив его развития.