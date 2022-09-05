Посол Украины Врублевский извинился за высказывания о русских

Петр Врублевский Фото: Кадр видео

Посол Украины в Нур-Султане Петр Врублевский принес извинения министерству иностранных дел (МИД) Казахстана за неприемлемые высказывания о русских. Об этом сообщил журналистам официальный представитель казахстанского внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров в понедельник, 5 сентября 2022 года.

"Мы пригласили украинского посла, довели до него наше недовольство его высказываниями, - уточнил Смадияров. - Он принес свои извинения и сказал, что это было высказано на фоне повышенного эмоционального состояния".

Напомним, украинский посол публично заявил о желании киевского режима "убивать как можно больше русских". На противозаконное подстрекание к насилию и убийству по расовому признаку уже обратили внимание в Следственном комитете России.

В ведомстве подчеркнули, что дадут правовую оценку действиям участника провокационного ролика и проверят его причастность к преступлениям, совершенным на территории Украины.